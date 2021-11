Paris Bercy Paris Entretien avec Didier Reynders Bercy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Entretien avec Didier Reynders Bercy, 17 novembre 2021, Paris. Entretien avec Didier Reynders

Bercy, le mercredi 17 novembre à 13:45

Entretien avec Didier Reynders, Commissaire européen en charge de la protection des consommateurs, dans le cadre de la préparation de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE), en visioconférence Alain Griset Bercy Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T13:45:00 2021-11-17T14:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Bercy Adresse Paris Ville Paris lieuville Bercy Paris