Entretien avec Bastien Cessa – An Odyssey of Gray Micro-Folie Le pouliguen, jeudi 11 avril 2024.

Entretien avec Bastien Cessa – An Odyssey of Gray A l’occasion de l’exposition de l’artiste Bastien Cessa à l’Espace Rex, venez en apprendre plus sur le parcours et la démarche artistique de l’artiste. Visionnage d’un film entre 18h et 19h, … Jeudi 11 avril, 19h00 Micro-Folie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T19:00:00+02:00 – 2024-04-11T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-11T19:00:00+02:00 – 2024-04-11T21:00:00+02:00

A l’occasion de l’exposition de l’artiste Bastien Cessa à l’Espace Rex, venez en apprendre plus sur le parcours et la démarche artistique de l’artiste.

Visionnage d’un film entre 18h et 19h, avant la rencontre.

Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/entretien-avec-bastien-cessa-an-odyssey-of-gray-le-pouliguen.html »}]

CONFRENCONTRE Y|MICROFOLIELP|ENTRETIENAVECBASTIENCESSALP