Un entresort est une baraque foraine où le spectacle est permanent, le public entre d’un côté et sort de l’autre. Ici, il ne s’agira pas de découvrir des phénomènes ou des spectacles mais de créer le spectacle en utilisant les effets spéciaux du cinéma, particulièrement celui de l’incrustation et du maquillage. Un coin de rue, un hall, un porche, un mur recouvert d’un grand tissu vert (5 mètres de haut et 10 mètres de large) et comme par magie, le décor se transforme. Le public peut à son gré, venir jouer des situations de toutes sortes, définies en fonction d’un thème, créer différentes atmosphères, une réalité visuelle imaginaire et fantastique. Après le tournage, un montage simultané permettra aux participant.es de voir le fonctionnement de l’effet spécial sur un écran plein air. Créer le spectacle en utilisant les effets spéciaux du cinéma de l’incrustation et du maquillage grâce à un fond vert. Parvis cinéma Rex 364 avenue de la Division Leclerc 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry La Butte Rouge Hauts-de-Seine

