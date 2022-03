Entrer dans la couleur Marseille 6e Arrondissement, 16 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Entrer dans la couleur Espace Julien 39 cours Julien Marseille 6e Arrondissement

2022-05-16 – 2022-05-16 Espace Julien 39 cours Julien

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un concert littéraire rock fiction poétique par Alain Damasio et Yann Péchin



“Conspirer, c’est respirer à plusieurs, ensemble. Sans en avoir l’air.”

Alain Damasio



Entrer dans la couleur est un concert de rock-fiction porté par un duo hors norme. Issus pour beaucoup du roman Les Furtifs, les textes ciselés du concert, politiquement très habité, traversent comme une lame les enjeux de notre époque. Au fil des morceaux, ils tissent la trame de ce renouement au vivant qu’Alain Damasio appelle et que Yan Péchin opère.

Distribution



• Voix Alain Damasio. Guitares Yan Péchin • Lumières, vidéo Fethi Tounsi. Son Bertin Meynard • Mise en scène David Gauchard • Direction d’acteur Anne Doe • Création vidéo Alexandre Machefel • Ulysse Maison d’Artistes • Photo © Benjamin Béchet

Crédits de production



Ulysse Maison d’Artistes. Spectacle créé grâce au soutien du Rocher de Palmer de Cenon et au Théâtre de L’Aire Libre de Saint-Jacques-de-la-Lande.

Concert de rock-fiction porté par un duo hors norme.

Un concert littéraire rock fiction poétique par Alain Damasio et Yann Péchin



“Conspirer, c’est respirer à plusieurs, ensemble. Sans en avoir l’air.”

Alain Damasio



Entrer dans la couleur est un concert de rock-fiction porté par un duo hors norme. Issus pour beaucoup du roman Les Furtifs, les textes ciselés du concert, politiquement très habité, traversent comme une lame les enjeux de notre époque. Au fil des morceaux, ils tissent la trame de ce renouement au vivant qu’Alain Damasio appelle et que Yan Péchin opère.

Distribution



• Voix Alain Damasio. Guitares Yan Péchin • Lumières, vidéo Fethi Tounsi. Son Bertin Meynard • Mise en scène David Gauchard • Direction d’acteur Anne Doe • Création vidéo Alexandre Machefel • Ulysse Maison d’Artistes • Photo © Benjamin Béchet

Crédits de production



Ulysse Maison d’Artistes. Spectacle créé grâce au soutien du Rocher de Palmer de Cenon et au Théâtre de L’Aire Libre de Saint-Jacques-de-la-Lande.

Espace Julien 39 cours Julien Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-10 par