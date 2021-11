Entrer dans la couleur / D’après Les Furtifs, d’Alain Damasio | Alain Damasio et Yan Péchin Le Grand R – Salle du Théâtre, 22 mars 2022, La Roche-sur-Yon.

Entrer dans la couleur / D’après Les Furtifs, d’Alain Damasio | Alain Damasio et Yan Péchin

Le Grand R – Salle du Théâtre, le mardi 22 mars 2022 à 20:30

Entrer dans la couleur ———————- ### D’après Les Furtifs, d’Alain Damasio | Alain Damasio et Yan Péchin **Un concert de rock-fiction porté par un duo exceptionnel : Alain Damasio, auteur culte de la littérature de science-fiction, et Yan Péchin, guitariste hors norme et compagnon des plus grands noms de la scène rock française.** Avec notamment La Horde du Contrevent (La Volte, 2004), Alain Damasio s’est imposé comme l’un des auteurs majeurs de la science-fiction contemporaine. Avec Entrer dans la couleur, il déploie son univers littéraire par la voix et la musique. Issus pour beaucoup de son roman Les Furtifs (La Volte, 2019), les textes ciselés du concert traversent comme une lame les enjeux de notre époque. Au fil des morceaux, ils tissent la trame de ce renouement au vivant qu’Alain Damasio appelle et que Yan Péchin opère. Musicien-clé d’Alain Bashung, le guitariste a accompagné aussi bien Rachid Taha que Brigitte Fontaine, Hubert-Félix Thiéfaine, Tricky, Miossec ou Jacques Higelin… Récits, slams ou manifestes, tous deux nous poussent à sortir de nos résignations pour entrer avec eux dans la couleur. Le futur, c’est maintenant. Plus qu’un spectacle, une initiation au monde qui vient. **Concert littéraire et table ronde organisés dans le cadre du programme des Journées des libertés numériques – Université de Nantes**

Tarif C

Le Grand R – Salle du Théâtre Place du Théâtre, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Liberté Vendée



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T20:30:00 2022-03-22T22:00:00