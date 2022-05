Entrer dans la couleur . Concert d’Alain Damasio et Yan Péchin Espace Julien, 16 mai 2022, Marseille.

Entrer dans la couleur . Concert d’Alain Damasio et Yan Péchin

Espace Julien, le lundi 16 mai à 20:00

Un concert littéraire rock fiction poétique par Alain Damasio et Yan Péchin. “Conspirer, c’est respirer à plusieurs, ensemble. Sans en avoir l’air.” Alain Damasio Entrer dans la couleur est un concert de rock-fiction porté par un duo hors norme. Issus pour beaucoup du roman Les Furtifs, les textes ciselés du concert, politiquement très habité, traversent comme une lame les enjeux de notre époque. Au fil des morceaux, ils tissent la trame de ce renouement au vivant qu’Alain Damasio appelle et que Yan Péchin opère. Issus pour beaucoup des Furtifs, les textes ciselés du concert, politiquement très habité, traversent comme une lame les enjeux de notre époque. Au fil des morceaux, ils tissent la trame de ce renouement au vivant que Damasio appelle et que Péchin opère. Récits, slams ou manifestes, tous deux nous poussent à sortir de nos résignations pour entrer avec eux dans la couleur. « Être moins celui qui brûle que celle qui bruisse » et faire toucher du doigt et de la voix cette intuition : «s’il existe une éthique, en tant qu’être humain, c’est d’être digne de ce don sublime d’être vivant. Et d’en incarner, d’en déployer autant que faire se peut les puissances ». Réunis sur scène, Damasio & Péchin portent le métal des mots et des notes au point d’incandescence, là où la voix devient liquide, et les sons des nappes subtiles de lave qui trouvent leur voie dans nos têtes et nos veines. Le futur, c’est maintenant. Plus qu’un spectacle, une initiation au monde qui vient. Distribution • Voix Alain Damasio. Guitares Yan Péchin • Lumières, vidéo Fethi Tounsi. Son Bertin Meynard • Mise en scène David Gauchard • Direction d’acteur Anne Doe • Création vidéo Alexandre Machefel • Ulysse Maison d’Artistes • Crédits de production Ulysse Maison d’Artistes. Spectacle créé grâce au soutien du Rocher de Palmer de Cenon et au Théâtre de L’Aire Libre de Saint-Jacques-de-la-Lande.

De 5 à 15€

♫♫♫

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-16T20:00:00 2022-05-16T22:30:00