Entreprises : Quels financements en 2024 ? Excelia Tours, jeudi 28 mars 2024.

Entreprises : Quels financements en 2024 ? L’association Healthcare Loire Valley a le plaisir de vous convier à un séminaire gratuit dédié aux enjeux du financement des entreprises dans le secteur des dispositifs médicaux. Jeudi 28 mars, 14h00 Excelia Sur inscription

L’association Healthcare Loire Valley a le plaisir de vous convier à un séminaire gratuit dédié aux enjeux du financement des entreprises dans le secteur des dispositifs médicaux, spécifiquement pour la Région Centre Val de Loire.

Ce séminaire a pour ambition de mettre en lumière les diverses solutions, dispositifs et opportunités de financement disponibles pour les entreprises de la filière. Il abordera des sujets cruciaux tels que le financement de l’innovation, les investissements en capital (CAPEX), les dépenses opérationnelles (OPEX), le besoin en fonds de roulement (BFR), ainsi que les dispositifs d’aide tels que le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt innovation (CII).

Nous réunirons pour l’occasion des intervenants issus d’institutions financières, des experts en financement, ainsi que des entreprises membres de notre association qui partageront leurs expériences et témoignages.

Cet événement représente une opportunité unique pour les acteurs de la filière des dispositifs médicaux de découvrir des leviers stratégiques de financement et d’échanger sur les meilleures pratiques dans ce domaine.

AU PROGRAMME :

14h30 – 14h35 : Mot d’introduction – Healthcare Loire Valley

14h35 – 14h50 : Ouverture du séminaire – Guillaume Saint-Cricq, Sous-préfet à la relance, Préfecture d’Indre-et-Loire

14h50 – 15h00 : Mot d’accueil – J**ean-Louis Garcia, Région Centre-Val de Loire**

15h00 – 15h20 : Les dispositifs France 2030 de soutien de la filière des dispositifs médicaux – Fabien Magnin, DREETS Centre-Val de Loire

15h20 – 15h50 : Les dispositifs d’accompagnement de la BPI : innovation, financement, international – Marie Laurence Descamps & Marie Cadours de BPI France et Eugénie Besnier de Business France

15h50 – 16h10 : Les dispositifs d’accompagnement de la région Centre-Val de Loire – Tugdual Le Gallo, Région Centre-Val de Loire

16h10 – 16h40 : Les dispositifs fiscaux : le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) et le Crédit d’Impôt Innovation (CII) – Patrice Gaffié, Baker Tilly France

16h40 – 17h00 : Pause-café et rafraichissements

17h00 – 17h35 : Les exigences et enjeux du recours aux fonds propres, Q/A et témoignages – Hervé Bachelot Lallier de Go Capital, Julien Krebs de SG Tarneaud et Francois DESMAREST, CEO de Brightflow

17h35 – 17h45 : Le financement par la location – Laurent Briziou, Exaegis

17h45 – 18h05 : L’affacturage, Nextinnov’ et dispositifs d’innovation – Céline Kauffmann, Banque Populaire

18h05– 18h25 : Les dispositifs d’accompagnement de l’innovation via le dispositif Village by CA – Éléonore Patin Bensaid, Crédit Agricole

18h25 – 18h45 : Les dispositifs d’accompagnement à l’international – Séverine Letellier, Caisse d’Épargne

18h45 – 18h50 : Pitch sponsor gold : Caisse d’Epargne

18h50 – 18h55 : Pitch sponsor gold : SG Tarneaud

18h55 – 21h00 : Cocktail / Networking

Excelia 8 rue Léo Delibes, 37000 tours Tours 37550 Les Fontaines Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/2gwuPT3W3eXz6KnCA »}]

