En ligne via Zoom, le mardi 30 mars à 08:30

Que recèle la loi de finance 2021 pour les entreprises & startups ? Quelles sont les mesures économiques de soutien à actionner en priorité aujourd’hui ? A quoi faut-il faire attention ? Le Crédit Impôt Recherche (CIR) : pour qui, pourquoi et quels critères ? Que change cette loi de finance en la matière ? Pendant 1h, nos experts-comptables du Groupe BBM vont décoder et analyser pour vous ces éléments, afin de vous transmettre l’essentiel de ce qu’il y a à savoir pour bien financer votre entreprise. Venez profiter de l’oeil de l’expert pour y voir plus clair sur ces dispositifs financiers et fiscaux ! Les intervenants

Mathieu REGENT, expert-comptable diplômé, a récemment rejoint le groupe BBM (site Argonay/Annecy) en tant que manager après une expérience de 6 ans au sein d’un cabinet audit et de conseil international. Vincent BOUVIER associé Groupe BBM, expert-comptable et commissaire aux comptes, Conseiller auprès des entreprises innovantes à Chambéry Richard PIRAS Associé BBM Innovation, 25 années d’expertise en financement de la Recherche et de l’innovation. Co-fondateur de l’accélérateur WeSprint Alpes & dirigeant d’entreprises technologiques de croissance (microtechniques, métiers d’art, …)Auteur «La norme IAS 38 appliquées aux dépenses d’Innovation : éléments de valorisation d’entreprise » En partenariat avec le Réseau Entreprendre Savoie et Haute Savoie

Tout ce qu'il faut connaître pour bien financer son entreprise en 2021

2021-03-30T08:30:00 2021-03-30T09:30:00

