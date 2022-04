Entreprises du BTP : Prévention des chutes en hauteur, quoi de neuf ? CCI Occitanie Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Entreprises du BTP : Prévention des chutes en hauteur, quoi de neuf ? CCI Occitanie, 12 mai 2022, Blagnac. Entreprises du BTP : Prévention des chutes en hauteur, quoi de neuf ?

CCI Occitanie, le jeudi 12 mai à 14:30

**Entreprises du BTP : Prévention des chutes en hauteur, quoi de neuf ?** Repères sur la réglementation du travail en hauteur Equipements de travail en hauteur : L’essentiel de la prévention et appui méthodologique Zoom sur les intérimaires Aides aux financements Questions / réponses _Les intervenants :_ Fatima BAIBOU, inspectrice du travail – DREETS Occitanie David CHANUT, adjoint au directeur d’agence – OPPBTP Occitanie Pascal SINCZAK, ingénieur conseil – CARSAT Languedoc-Roussillon Repères sur la réglementation – Equipements de travail en hauteur : L’essentiel de la prévention – Zoom sur les intérimaires – Aides aux financements CCI Occitanie 5 rue Dieudonné Costes, 31701 Blagnac cedex Blagnac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T14:30:00 2022-05-12T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu CCI Occitanie Adresse 5 rue Dieudonné Costes, 31701 Blagnac cedex Ville Blagnac lieuville CCI Occitanie Blagnac Departement Haute-Garonne

CCI Occitanie Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Entreprises du BTP : Prévention des chutes en hauteur, quoi de neuf ? CCI Occitanie 2022-05-12 was last modified: by Entreprises du BTP : Prévention des chutes en hauteur, quoi de neuf ? CCI Occitanie CCI Occitanie 12 mai 2022 Blagnac CCI Occitanie Blagnac

Blagnac Haute-Garonne