Blagnac CCI Occitanie Blagnac, Haute-Garonne ENTREPRISE ET RISQUE RADON : APPROCHE ET DEMARCHE DE PREVENTION CCI Occitanie Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

ENTREPRISE ET RISQUE RADON : APPROCHE ET DEMARCHE DE PREVENTION CCI Occitanie, 18 novembre 2021, Blagnac. ENTREPRISE ET RISQUE RADON : APPROCHE ET DEMARCHE DE PREVENTION

CCI Occitanie, le jeudi 18 novembre à 14:30

ENTREPRISE ET RISQUE RADON : APPROCHE ET DEMARCHE DE PREVENTION • Définition et généralités sur le radon • Evolution réglementaire • Bonnes pratiques de prévention • Témoignage d’entreprise Présenté par : Marie-Laetitia FOURNIE et Christian MAMPOUYA / DREETS Occitanie Pascal CARTON et Emmanuel BLIN / CARSAT L-R

Participation libre avec inscription obligatoire

Définition et généralités sur le radon / Evolution réglementaire / Bonnes pratiques de prévention / Témoignage d’entreprise CCI Occitanie 5 rue Dieudonné Costes, 31701 Blagnac cedex Blagnac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T14:30:00 2021-11-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu CCI Occitanie Adresse 5 rue Dieudonné Costes, 31701 Blagnac cedex Ville Blagnac lieuville CCI Occitanie Blagnac