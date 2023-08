Animation enfant : Création de jardinière avec des bulbes Entreprise Ernest Turc Loire-Authion, 16 septembre 2023, Loire-Authion.

Animation enfant : Création de jardinière avec des bulbes Samedi 16 septembre, 14h00 Entreprise Ernest Turc Sur inscription, nombre limité à 10 places

Chaque enfant présent accompagné de ses parents pourra constituer une jardinière de fleurs, composée de bulbes de saison.

L’atelier sera animée par nos équipes qui guideront vos enfants dans leur réalisation.

Entreprise Ernest Turc 75 rue de la croix de bois 49800 Loire-Authion Loire-Authion 49800 Brain-sur-l’Authion Maine-et-Loire Pays de la Loire 0251660160 https://www.ernest-turc.com/boutique/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/atelier-jardinage-enfant?_gl=1*u60lbl*_gcl_au*NjM4NDc2MzIxLjE2OTIzNDk5OTU.*_ga*MjAzOTU4MzI3MC4xNjkyMzQ5OTk1*_ga_39H9VBFX7G*MTY5MjM2NzY5NC40LjEuMTY5MjM2NzY5Ny41Ny4wLjA »}] Siège sociale de l’entreprise Ernest Turc, c’est notre site de production principale, nous y produisons Dahlias, Alstroemères, Cannas, Iris, Rhubarbe et légumes anciens. C’est également le lieu d’ensachage et de préparation de commande de l’ensemble de nos bulbes. Parking sur place (parking enherbé) bus ligne 40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

ERNEST TURC