Visite guidée de l’entreprise Ernest Turc Entreprise Ernest Turc Loire-Authion, 15 septembre 2023, Loire-Authion.

Visite guidée de l’entreprise pour découvrir les savoirs-faire et les techniques d’ensachage et de préparation de commande.

Vous profiterez avant ou après la visite de la libre cueillette et du bar à Fleurs, ainsi qu’une vente de nos produits phares.

Entreprise Ernest Turc 75 rue de la croix de bois 49800 Loire-Authion Loire-Authion 49800 Brain-sur-l'Authion Maine-et-Loire Pays de la Loire 0251660160 https://www.ernest-turc.com/boutique/ Siège sociale de l'entreprise Ernest Turc, c'est notre site de production principale, nous y produisons Dahlias, Alstroemères, Cannas, Iris, Rhubarbe et légumes anciens. C'est également le lieu d'ensachage et de préparation de commande de l'ensemble de nos bulbes. Parking sur place (parking enherbé) bus ligne 40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T15:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:30:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

