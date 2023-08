Découverte de l’entreprise Ernest Turc et de sa collection nationale de Dahlia Entreprise Ernest Turc Loire-Authion, 15 septembre 2023, Loire-Authion.

Découverte de l’entreprise Ernest Turc et de sa collection nationale de Dahlia 15 et 16 septembre Entreprise Ernest Turc Entrée libre pour accéder aux jardins et au bar à Fleurs et à la cueillette. La visiste d’entreprise se fera sur inscription. Elles auront lieu : Le vendredi 15 septembre à 15h ; le samedi 16 septembre à 11h et 15h.

Les vendredi 15 et samedi 16 septembre 2023, à l’occasion des Journées

Européennes du Patrimoine, Ernest Turc, créateur et producteur de bulbes,

graines à fleurs et potagères, ouvre pour la première fois les portes de son

entreprise familiale et invite les visiteurs à une expérience unique de cueillette de fleurs fraîches, locales et de saison.

Des visites de l’entreprise seront organisées le vendredi à 15h et le samedi à 11h et 15h pour découvrir l’ensemble du processus de création, d’ensachage et de préparation de commande.

Il sera possible d’acheter des bulbes à planter dès l’automne pour de belles fleurs au printemps. Les grands classiques de la collection d’Ernest Turc seront disponibles, comme les perce-neige, narcisses, jacinthes, crocus, muscaris et tulipes, ainsi que les alliums et scilles des jardins naturalistes.

Bouquets de saison en autocueillette à partir de 10€.

Entreprise Ernest Turc 75 rue de la croix de bois 49800 Loire-Authion Loire-Authion 49800 Brain-sur-l’Authion Maine-et-Loire Pays de la Loire 0251660160 https://www.ernest-turc.com/boutique/ Siège sociale de l’entreprise Ernest Turc, c’est notre site de production principale, nous y produisons Dahlias, Alstroemères, Cannas, Iris, Rhubarbe et légumes anciens. C’est également le lieu d’ensachage et de préparation de commande de l’ensemble de nos bulbes. Parking sur place (parking enherbé) bus ligne 40

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

ERNEST TURC