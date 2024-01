Visite de l’usine DSM Food Specialities à Seclin Entreprise DSM Seclin, 19 janvier 2024, Seclin.

Visite de l’usine DSM Food Specialities à Seclin Vous vous êtes toujours posé la question de ce qu’était l’entreprise implantée au cœur de Seclin ? Vendredi 19 janvier, 13h30 Entreprise DSM sur inscription

Vendredi 19 janvier de 13h30 à 15h30 – Visite guidée de l’entreprise DSM Food Specialities à Seclin – Gratuit

Vous vous êtes toujours posé la question de ce qu’était l’entreprise implantée au cœur de Seclin ?

Que produit-elle ? Quand a-t-elle été créée ? Combien de personnes travaillent quotidiennement sur le site ? Autant de questions que se posent les Seclinois.

Pour y répondre, DSM en partenariat avec l’office vous propose une visite guidée pour mieux connaître le groupe industriel hollandais.

– Groupe de 10 personnes (âge minimum 12 ans)

– Tenue vestimentaire : Pantalon et basket, le reste des équipements de protection individuelle seront fournis par DSM.

– Une vidéo sera à regarder obligatoirement avant la visite (merci de demander le lien à Tiphaine à l’accueil de l’office)

– La visite comporte des montées d’étages par escalier (équivalent 2-3 étages) dans un environnement qui peut être assez chaud (25-28°C)

– Le jour de la visite, rendez-vous à l’accueil de DSM (15 Rue des Comtesses de Flandre).

Inscription obligatoire au préalable au 09 72 52 85 03 ou contact@seclin-tourisme.fr

Entreprise DSM 15 Rue des Comtesses de Flandre, 59113 Seclin Seclin 59113 Nord Hauts-de-France

