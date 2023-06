Visite de l’entreprise DSM FOOD SPECIALITES Entreprise DSM Seclin Seclin Catégories d’Évènement: Nord

Vendredi 23 juin de 14h30 à 16h

Vous vous êtes toujours posé la question de ce qu’était l’entreprise implantée au cœur de Seclin ? Que produit-elle ? Quand a-t-elle été créée ? Combien de personnes travaillent quotidiennement sur le site ?

Pour y répondre, DSM en partenariat avec l’office vous propose une visite guidée pour mieux connaître le groupe industriel hollandais. Modalités :

Visite gratuite

Groupe de 10 personnes (âge 12 ans minimum)

Tenue vestimentaire : Pantalon et basket (pas de chaussures de ville ou talons ), le reste des équipements de protection individuelle seront fournis par DSM.

Durée de la visite 1h, mais prévoir créneau de 1h30

La visite comporte des montées d’étages par escalier (équivalent 2-3 étages) dans un environnement qui peut être assez chaud (25-28°C)

Réservation obligatoire au 09 72 52 85 03 ou contact@seclin-tourisme.fr

