Comment bien communiquer avec son banquier ? Les étapes à ne pas manquer ? Comprendre, et se faire comprendre de son banquier ? Intervenant : Robert Crépeau, président de Tedelec. Gratuit, sur inscription juste ici : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftV9fMoj_cRX395e-LBj25rJtcYDiv34_ICdIgA6RIXmoLeQ/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftV9fMoj_cRX395e-LBj25rJtcYDiv34_ICdIgA6RIXmoLeQ/viewform) LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS ! En présentiel à Cobalt (5 rue Victor Hugo, Poitiers) Organisé par : Le SPN et Société Générale

Gratuit sur inscription

