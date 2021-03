Entrepreneuriat social : innover pour l’intérêt général En ligne, 11 mars 2021-11 mars 2021, .

Entrepreneuriat social : innover pour l’intérêt général

En ligne, le jeudi 11 mars à 18:00

IRIIG organise un nouveau JeDII le jeudi 11 mars 2021 à 18h. Au menu de cette conférence animée par Léna Geitner, co-fondatrice et directrice de Ronalpia : « Entrepreneuriat social : innover pour l’intérêt général ».

Découvrez ou approfondissez votre connaissance de l’innovation sociale et de l’entrepreneuriat social, à travers les grandes mutations de la société.

De plus en plus d’entrepreneur.es décident d’entreprendre pour l’intérêt général, pour résoudre des problématiques de société, avec un partage des richesses et du pouvoir.

La région Auvergne-Rhône Alpes est un territoire fertile d’innovation sociale, de nombreuses entreprises sociales naissent, se développent et coopèrent. Ronalpia a accompagné plus de 250 entreprises sociales depuis 8 ans, depuis les territoires urbains et ruraux de la région, comme Plas’tri, Benur, Dabba, Rev’êlle ou Monsenior !

Gratuit sur inscription

En ligne Lyon Creuse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-11T18:00:00 2021-03-11T19:30:00