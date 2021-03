Yaoundé Campus numérique francophone de Yaoundé Yaoundé « Entrepreneuriat numérique et création d’emplois » Campus numérique francophone de Yaoundé Yaoundé Catégorie d’évènement: Yaoundé

« Entrepreneuriat numérique et création d’emplois » Campus numérique francophone de Yaoundé, 19 mars 2021-19 mars 2021, Yaoundé. « Entrepreneuriat numérique et création d’emplois »

Campus numérique francophone de Yaoundé, le vendredi 19 mars à 09:00

Le webinaire sur l’entrepreneuriat numérique souligne la place prépondérante des Technologies de l’Information et de la Communication, (TIC) dans l’espace francophone et au sein de l’économie nationale. Il se déroulera autour de 4 sous-thème : Les stratégies pour la promotion de l’évolution du numérique au Cameroun ; L’espace francophone prêt ou non pour la 4ème révolution industrielle ; La place du numérique dans la coopération francophone ; L’évolution du numérique au sein des Start-ups. Webinaire Campus numérique francophone de Yaoundé Yaoundé réunification Yaoundé Centre Administratif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T09:00:00 2021-03-19T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Yaoundé Autres Lieu Campus numérique francophone de Yaoundé Adresse Yaoundé réunification Ville Yaoundé