Tourcoing La Plaine Images Nord, Tourcoing Entrepreneuriat La Plaine Images Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Entrepreneuriat La Plaine Images, 8 novembre 2021, Tourcoing. Entrepreneuriat

La Plaine Images, le lundi 8 novembre à 14:00

Dans le cadre du programme Mel toi du territoire piloté par la MEL et ses partenaires, cette matinée s’inscrit dans le cadre de la semaine 4 (du 8 au 10 novembre), portée sur le thème de l’entrepreneuriat. Différents ateliers sont prévus : * Industries créatives * Rencontre avec des entrepreneurs déjà établis * Rencontre avec des jeunes incubés * Animation atelier “100 jours” sur le chef d’entreprise et les démarches numériques Pour en savoir plus : lillemetropole.fr

Inscription, gratuit

Semaine 4 : L’entrepreneuriat dans les quartiers La Plaine Images 99a boulevard descat Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T14:00:00 2021-11-08T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu La Plaine Images Adresse 99a boulevard descat Ville Tourcoing lieuville La Plaine Images Tourcoing