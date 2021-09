Roubaix La Fabrik,MIE Roubaix Nord, Roubaix Entrepreneuriat La Fabrik,MIE Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Entrepreneuriat La Fabrik,MIE Roubaix, 9 novembre 2021, Roubaix. Entrepreneuriat

La Fabrik, MIE Roubaix, le mardi 9 novembre à 09:00

Dans le cadre du programme Mel toi du territoire piloté par la MEL et ses partenaires, cette matinée s’inscrit dans le cadre de la semaine 4 (du 8 au 10 novembre), portée sur le thème de l’entrepreneuriat et l’économie sociale et solidaire. Différents ateliers sont prévus : Méthodologie de projet, autofinancement dans l’ESS Entreprendre dans l’ESS Sensibilisation à l’ESS pour le public en QPV Pour en savoir plus : lillemetropole.fr

Inscription, gratuit

Semaine 4 : L’entrepreneuriat dans les quartiers La Fabrik,MIE Roubaix 75B boulevard du général Leclerc, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T09:00:00 2021-11-09T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu La Fabrik,MIE Roubaix Adresse 75B boulevard du général Leclerc, Roubaix Ville Roubaix lieuville La Fabrik,MIE Roubaix Roubaix