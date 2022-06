Entrepreneuriat feminin en Afrique: quel impact pour la diaspora? Paris Catégorie d’évènement: Paris

Entrepreneuriat feminin en Afrique: quel impact pour la diaspora?, 7 juillet 2022 18:30, Paris. Leaders ou futurs leaders, travaillant sur le continent africain, découvrez notre nouvelle formation, 100% adaptée aux problématiques panafricaines, et qui vous est dédiée ! Ce programme certifiant en anglais « LEAD CAMPUS : SUSTAINABLE LEADERSHIP IN AFRICA », vous est proposé par 4 grandes institutions partenaires : l’AFD, HEC Paris, l’Université Mohammed VI Polytechnique Maroc et UCT GBS-Graduate school Cape Town. Conçue pour les managers et dirigeants, cette formation de management général vous permettra d’aborder l’ensemble des dimensions liées à votre poste de dirigeant : stratégie, entrepreneuriat, leadership, digital, finances. Les grands enjeux africains de développement sont largement traités tout au long du programme. Enfin, les « immersions », (40% de Learning tours sur chaque module présentiel), études de cas et ateliers de co-développement garantissent une pédagogie active, participative, pour appropriation immédiate. Les enjeux de développement durable, majeurs, sont abordés dans chacune des thématiques. Composé de cinq modules itinérants espacés, ce programme commence le 3 octobre 2022 au Maroc. La conférence du 7 juillet permettra de présenter comment le programme LEAD CAMPUS, SUSTAINABLE LEADERSHIP IN AFRICA peut répondre aux besoins de l’écosystème de l’entreprenariat féminin en Afrique et les diasporas. La conférence sera présentée par Christelle Bitouzet et Bénédicte Faivre-Tavignot, Directrices académiques du programme.

Détails Heure : 18:30 - 21:30
Site : https://www.hec.edu/fr/news-room/entrepreneuriat-feminin-en-afrique-quel-impact-pour-la-diaspora
Lieu HEC Alumni
Adresse 9 Avenue Franklin Delano Roosevelt
Ville Paris

