Dans le cadre des **Concours d’innovation** initiés par la Gouvernement**,** le Secrétariat général pour l’investissement, en présence d’**Elisabeth Moreno**, vous convie à une conférence dédiée aux Femmes entrepreneurEs. Cette soirée sera l’occasion d’évoquer le rôle de l’État dans la valorisation et le soutien aux femmes entrepreneures en mettant en avant des parcours de vie inspirants. Sous le haut-patronage de : ————————— – **Elisabeth Moreno**, Ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances – **Bruno Bonnell**, Secrétaire général pour l’investissement Au programme : ————– Autocensure, accès aux financements publics, levées de fonds… Entre table-rondes et keynote, ministres, cheffes d’entreprises, présidentes d’association mais aussi lauréates des concours d’innovation, **venez débattre sur la manière dont les femmes investissent l’avenir.**

Dans le cadre des Concours d’innovation, le Secrétariat général pour l’investissement, en présence d’Elisabeth Moreno, vous convie à un évènement dédié aux Femmes entrepreneurEs. En ligne Auvergne Rhône-Alpes Ardèche

