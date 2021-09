Toulon Université Ingémédia - Toulon Toulon, Var “Entreprendre quand on est jeune” Université Ingémédia – Toulon Toulon Catégories d’évènement: Toulon

Var

“Entreprendre quand on est jeune” Université Ingémédia – Toulon, 5 octobre 2021, Toulon. “Entreprendre quand on est jeune”

Université Ingémédia – Toulon, le mardi 5 octobre à 12:00

En partenariat avec 100 000 Entrepreneurs, venez participer à l’atelier “Entreprendre quand on est jeune” à l’université de Toulon “Lieu Totem de l’entrepreneuriat” (Foyer CO.001)

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T12:00:00 2021-10-05T13:30:00

