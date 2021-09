Saint-Martin-d'Hères EVE Isère, Saint-Martin-d'Hères Entreprendre for good EVE Saint-Martin-d'Hères Catégories d’évènement: Isère

EVE, le vendredi 8 octobre à 17:00

Viens inventer ton campus de demain Atelier animé par Enactus 2h30 pour découvrir en équipe les enjeux environnementaux et sociaux pour le campus que tu aimerais pour demain, suivi d’un apéro offert par Pépite oZer.

Inscription et Pass sanitaire obligatoire

Atelier « Viens inventer ton campus de demain » EVE 701 Av. Centrale Saint Martin d’Hères Saint-Martin-d’Hères Domaine universitaire de Grenoble Isère

2021-10-08T17:00:00 2021-10-08T19:30:00

