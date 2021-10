Poitiers Cobalt Poitiers, Vienne Entreprendre en coopératives d’activités et d’emplois Cobalt Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Venez profiter de votre pause déjeuner pour partager le retour d’expérience d’entrepreneurs locaux en coopérative d’activités et d’emploi. L’occasion de découvrir davantage ce statut et ce modèle entrepreneurial innovant qui permet d’exercer son activité dans un cadre collectif tout en étant indépendant et salarié à la fois. ?‍♂️ Intervenantes : Avec **Virginie** d’ACEASCOP et **Julie** de CONSORTIUM COOPERATIVE En présentiel à **Cobalt** (5 rue Victor Hugo, Poitiers) avec votre sandwich ! **Gratuit**, sur inscription juste ici : [https://docs.google.com/forms/d/1PRDvl_jMFUHQ8-9DCkOE6S2k3HUR4ass3tscv5nJxsY/prefill](https://docs.google.com/forms/d/1PRDvl_jMFUHQ8-9DCkOE6S2k3HUR4ass3tscv5nJxsY/prefill) **LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS !**

