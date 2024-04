Entreprendre en CAE culturelle Consortium Coopérative Ligugé, lundi 13 mai 2024.

Entreprendre en CAE culturelle Réunion d’information pour découvrir l’entrepreneuriat au sein d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi dédiée aux métiers artistiques, culturels et créatifs Lundi 13 mai, 10h00 Consortium Coopérative Entrée libre, sur inscription

Vous résidez en Nouvelle-Aquitaine et souhaitez entreprendre une activité dans le secteur artistique, culturel ou créatif en toute autonomie, mais en bénéficiant d’un accompagnement et d’un cadre coopératif ?

Consortium Coopérative (et son antenne Gironde-Dordogne La Coop A Cabana) vous propose un temps de présentation de son modèle : la CAE culturelle.

Fonctionnement de la structure, échange sur vos projets, réponses à vos questions… Cette réunion vous permettra d’y voir plus clair.

Sur inscription uniquement : https://framaforms.org/inscription-info-collective-13052024-1708350358

Consortium Coopérative les usines avenue la plage 86240 ligugé Ligugé 86240 Vienne Nouvelle-Aquitaine

