Cet atelier se propose de vous aider à réussir le développement de votre activité professionnelle culturelle par l’entrepreneuriat collectif. Moment d’information sur le fonctionnement de la coopérative et le statut d’entrepreneur-salarié, cet atelier est aussi un temps de rencontre avec un membre de l’équipe de la CAE CLARA, coopérative culturelle, et avec d’autres entrepreneurs qui se posent les mêmes questions que vous. À l’issue de cette rencontre, vous pourrez fixer un rendez-vous individuel avec un membre de l’équipe de la CAE.

Gratuit, sur inscription

14h30-16h30 [ATELIER] Pour réussir le développement de votre activité professionnelle culturelle par l’entrepreneuriat collectif ! Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T14:30:00 2022-03-30T16:30:00;2022-04-13T14:30:00 2022-04-13T16:30:00

