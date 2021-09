Paris En ligne Paris Entreprendre dans la Santé avec Cancer Campus En ligne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le vendredi 9 octobre, Nouzha Mohellibi, directrice générale de Cancer Campus présentera les différents programmes d’accompagnement proposés le biocluster. Cancer Campus est un parc de recherche et d’innovation qui se développe à Villejuif (Val-de-Marne), autour de Gustave Roussy, centre de cancérologie. Son objectif est de rassembler des professionnels de santé, chercheurs, étudiants, entreprises) autour de l’innovation en santé et en cancérologie. Il propose des programmes dédiés à la promotion de l’entrepreneuriat en oncologie ; des formations, des supports pédagogiques et des accompagnements sur-mesure pour des projets de start-up en biotech, medtech et e-santé.

