L’ADIE accompagne les entrepreneurs souhaitant créer ou reprendre une entreprise et pour lesquels la banque n’a pas attribué de soutien financier. Tous les corps de métier peuvent faire appel à leurs services, qui ne s’arrêtent d’ailleurs pas qu’au microcrédit. Inscrivez-vous sur : [[https://www.linscription.com/pro/espace-emploi-formation-sicoval.php](https://www.linscription.com/pro/espace-emploi-formation-sicoval.php)](https://www.linscription.com/pro/espace-emploi-formation-sicoval.php) ou par téléphone au 05 61 28 71 10 La prochaine permanence aura lieu vendredi 19 novembre 2021 au matin dans les locaux de l’Espace Emploi Formation.

Nous défendons l’idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur . Espace Emploi Formation du Sicoval Village d’entreprise Bat.10 25 rue Pierre Gilles de Gennes 31670 Labège Labège Haute-Garonne

