Entreprendre autrement ? Les infos essentielles avec la couveuse AUXIME et la CAE Culturelle AZELAR Villeurbanne Villeurbanne, vendredi 8 mars 2024.

Entreprendre autrement ? Les infos essentielles avec la couveuse AUXIME et la CAE Culturelle AZELAR Vous avez un projet de création d’entreprise, venez vous renseigner sur la possibilité d’entreprendre autrement! Vendredi 8 mars, 09h30 Villeurbanne

Début : 2024-03-08T09:30:00+01:00 – 2024-03-08T11:30:00+01:00

Notre agence France Travail Scènes et Images invite la couveuse AUXIME et la CAE Culturelle AZELAR (Coopérative d’Activite et d’Emploi) à venir présenter leurs missions et dispositifs dédiés à l’entrepreneuriat dans un cadre collectif.

Présentation des dispositifs, missions, offres de services, champ d’activité

Echange questions reponses

Villeurbanne 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/243071

Réunion d’information Spectacle