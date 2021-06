Roubaix La Condition Publique - Roubaix Nord, Roubaix ENTREPREN’AFRIK avec Distinct Era #XU La Condition Publique La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

En partenariat avec le programme Réalise tes Rêves & pendant le festival XU de la ville de Roubaix, la Condition Publique vous propose la soirée ENTREPREN’AFRIK ! Durant cette soirée, ce seront des entrepreneuses ayant un projet en lien avec l’Afrique qui seront mises à l’honneur ! Au programme de cette soirée : – Une mini conférence avec notre invité spécial Loic Ouattara créateur de l’entreprise Jobbacash – Des prises de parôle et des présentations de projet – Un moment convivial dans le partage et la bienveillance Date : 25 juin 2021 Horaires : 19h00 – 22h00 Lieu : 14 Place du Général Faidherbe, 59100 Roubaix _En partenariat avec : La Condition Publique, Distinct Era, Réalise tes Rêves, Expériences Urbaines, La ville de Roubaix_

Entrée libre sur reservation

