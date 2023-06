Visite guidée d’un musée de voitures de collection Entrepôt musée de véhicules Citroën Douvres-la-Délivrande Catégories d’Évènement: Calvados

Douvres-la-Délivrande Visite guidée d’un musée de voitures de collection Entrepôt musée de véhicules Citroën Douvres-la-Délivrande, 16 septembre 2023, Douvres-la-Délivrande. Visite guidée d’un musée de voitures de collection 16 et 17 septembre Entrepôt musée de véhicules Citroën Accès musée privé collection de véhicules de collection exclusivement de marque Citroen de la première Citroen 1919 à nos jours.

Un guide sera présent afin d’expliquer l’aventure Citroen aux visiteurs. Entrepôt musée de véhicules Citroën 1 rue Philippe Lebon, 14440 Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 6 81 21 64 20 Façade en trompe l’oeil vieux garage, collection personnelle de véhicules de collection de marque CITROEN. Tpts autocar, voitures présence de parkings, cour privée. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

