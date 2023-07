» 250 ans de la découverte des archipels Crozet et Kerguelen » Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF) Saint-Pierre Catégories d’Évènement: La Réunion

» 250 ans de la découverte des archipels Crozet et Kerguelen » 16 et 17 septembre Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF) Conférence de Laëtitia Thérond, chargée du patrimoine historique des TAAF, qui retracera l'histoire des archipels Crozet et Kerguelen depuis leur découverte en 1772-2022. Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF) rue Gabriel Dejean, Saint-pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion Inscrit au titre des monuments historiques depuis le 3 mars 1995. Probablement construit par Gabriel Le Coat de Kervéguen, propriétaire d'un vaste empire agro-industriel dans le sud de l'île. Depuis le boulevard Hubert Delisle, prendre la rue Gabriel Dejean en direction de Terre-Sainte ou descendre la rue Babet en direction de Terre-Sainte. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

