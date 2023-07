Découverte des territoires et des espèces à travers des coloriages Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF) Saint-Pierre, 16 septembre 2023, Saint-Pierre.

Découverte des territoires et des espèces à travers des coloriages 16 et 17 septembre Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF)

Testez vos connaissances des territoires et des espèces grâce au poster légendé des Terres australes et antarctiques françaises. Les enfants et les parents pourront apprendre tout en s’amusant.

Atelier de coloriage pour les marmailles pour un esprit plus ludique. Feutres et crayons de couleurs fournis sur place !

Le poster colorié ou à colorier sera également disponible à la vente pour ceux qui souhaitent repartir avec un souvenir et appronfondir leurs connaissances pour devenir incollables.

Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF) rue Gabriel Dejean, Saint-pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 96 29 10 Inscrit au titre des monuments historiques depuis le 3 mars 1995. Probablement construit par Gabriel Le Coat de Kervéguen, propriétaire d’un vaste empire agro-industriel dans le sud de l’île. Depuis le boulevard Hubert Delisle, prendre la rue Gabriel Dejean en direction de Terre-Sainte ou descendre la rue Babet en direction de Terre-Sainte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

© Fabrice Urbatro / TAAF