PROJET DU 10E FED RÉGIONAL OCÉAN INDIEN « GESTION DURABLE DU PATRIMOINE NATUREL RÉGIONAL DE MAYOTTE ET DES ÎLES EPARSES »

Afin de préserver l’exceptionnel patrimoine naturel marin de Mayotte et des îles Eparses, le Conseil départemental de Mayotte et les TAAF, se sont engagés dans le cadre du 10e Fond Européen de Développement (FED) régional avec le soutien de l’Union européenne et de l’Agence Française du Développement afin de construire ensemble une « Gestion durable du patrimoine naturel régional de Mayotte et des îles Éparses».

Entre 2015 et 2019, le projet a donné lieu à 6 programmes différents pour mieux connaître les milliers d’espèces marines et terrestres de ces hauts lieux de la biodiversité mondiale mais aussi évaluer l’impact des activités humaines et du changement climatique sur ce patrimoine marin.

Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF) rue Gabriel Dejean, Saint-pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 96 29 10 Inscrit au titre des monuments historiques depuis le 3 mars 1995. Probablement construit par Gabriel Le Coat de Kervéguen, propriétaire d'un vaste empire agro-industriel dans le sud de l'île.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

