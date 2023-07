« La philatélie dans tous ses états » Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF) Saint-Pierre, 16 septembre 2023, Saint-Pierre.

« La philatélie dans tous ses états » 16 et 17 septembre Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF)

Tout au long de la journée, petits et grands pourront se mettre dans la peau d’un philatéliste. Rédaction de courriers, atelier mail art (décoration et tamponage d’enveloppes), achat de timbres (et autres produits), pour ensuite envoyer leurs courriers à destination des territoires des Terres australes et antarctiques françaises pour une oblitération du bout du monde.

Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF) rue Gabriel Dejean, Saint-pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 96 29 10 Inscrit au titre des monuments historiques depuis le 3 mars 1995. Probablement construit par Gabriel Le Coat de Kervéguen, propriétaire d’un vaste empire agro-industriel dans le sud de l’île. Depuis le boulevard Hubert Delisle, prendre la rue Gabriel Dejean en direction de Terre-Sainte ou descendre la rue Babet en direction de Terre-Sainte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

