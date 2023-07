« Partez à la découverte des Terres australes et antarctiques françaises” Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF) Saint-Pierre Catégories d’Évènement: La Réunion

Saint-Pierre « Partez à la découverte des Terres australes et antarctiques françaises” Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF) Saint-Pierre, 16 septembre 2023, Saint-Pierre. « Partez à la découverte des Terres australes et antarctiques françaises” 16 et 17 septembre Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF) A travers 16 panneaux, les visiteurs découvriront les différentes facettes et enjeux des territoires de la collectivité. Cette exposition permanente est enrichie de maquettes de navires et d’animaux naturalisés. Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF) rue Gabriel Dejean, Saint-pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 96 29 10 Inscrit au titre des monuments historiques depuis le 3 mars 1995. Probablement construit par Gabriel Le Coat de Kervéguen, propriétaire d’un vaste empire agro-industriel dans le sud de l’île. Depuis le boulevard Hubert Delisle, prendre la rue Gabriel Dejean en direction de Terre-Sainte ou descendre la rue Babet en direction de Terre-Sainte. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00 © TAAF Détails Catégories d’Évènement: La Réunion, Saint-Pierre Autres Lieu Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF) Adresse rue Gabriel Dejean, Saint-pierre Ville Saint-Pierre Departement La Réunion Lieu Ville Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF) Saint-Pierre

Entrepôt Kervéguen (Maison des TAAF) Saint-Pierre La Réunion https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre/