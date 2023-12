LOST IN FRENCHLATION : LA FILLE DE SON PÈRE ENTREPOT, 19 janvier 2024, .

LOST IN FRENCHLATION : LA FILLE DE SON PÈRE Vendredi 19 janvier 2024, 20h00, 23h00 ENTREPOT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T20:00:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T23:00:00+01:00 – 2024-01-20T01:00:00+01:00

En partenariat avec Lost in Frenchlation, l’Entrepôt propose l’expérience du cinéma français sans la barrière de la langue

FILM : LA FILLE DE SON PÈRE d’Erwan Le Duc, en français avec les sous-titres anglais et en présence du réalisateur

In collaboration with Lost in Frenchlation, l’Entrepôt gives the international community the opportunity to experience France’s cinema culture, without the language barrier!

FILM: LA FILLE DE SON PÈRE directed by Erwan Le Duc in French with English subtitles. The director will be here to talk after the movie.

La Fille de son père

Genre : Comédie dramatique, drame, comédie

Durée : 1h31

Réalisé par Erwan Le Duc

Avec Nahuel Pérez Biscayart, Céleste Brunnquell, Maud Wyler, Mohammed Louridi, Mercedes Dassy

Etienne a vingt ans à peine lorsqu’il tombe amoureux de Valérie, et guère plus lorsque naît leur fille Rosa. Le jour où Valérie les abandonne, Etienne choisit de ne pas en faire un drame. Etienne et Rosa se construisent une vie heureuse. Seize ans plus tard, alors que Rosa doit partir étudier et qu’il faut se séparer pour chacun vivre sa vie, le passé ressurgit.

ENTREPOT 7 ET 9 RUE FRANCIS DE PRESSENSE Paris

