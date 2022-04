ENTREnSCÈNE – Demi-finales Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

ENTREnSCÈNE – Demi-finales Istres, 29 avril 2022, Istres. ENTREnSCÈNE – Demi-finales ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet Istres

2022-04-29 – 2022-04-29 ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet

Istres Bouches-du-Rhône Première demi finale : vendredi 29 avril 2022

SOON COME – Reggae

RIVERMAN – Rock

EINSENOWER – Rock indus

ELISE – Pop



Happy hour à 19h00 avec la brasserie de Sulauze

Concert à 20h00 avec 4 groupes qui se produiront chacun 15 minutes par groupe sur scène.

Prolongation musicale



Deuxième demi finale : vendredi 20 mai 2022 ENTREnSCÈNE est un tout nouveau tremplin musical amateur dédié à la création musicale sous toutes ses formes scéniques. Après la sélection des groupes et artistes, places aux demi-finales ! csapm.accueil@wanadoo.fr +33 4 90 50 69 49 Première demi finale : vendredi 29 avril 2022

SOON COME – Reggae

RIVERMAN – Rock

EINSENOWER – Rock indus

ELISE – Pop



Happy hour à 19h00 avec la brasserie de Sulauze

Concert à 20h00 avec 4 groupes qui se produiront chacun 15 minutes par groupe sur scène.

Prolongation musicale



Deuxième demi finale : vendredi 20 mai 2022 ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet Istres

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse ENTRESSEN Centre d'Animation Pierre Miallet Ville Istres lieuville ENTRESSEN Centre d'Animation Pierre Miallet Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

ENTREnSCÈNE – Demi-finales Istres 2022-04-29 was last modified: by ENTREnSCÈNE – Demi-finales Istres Istres 29 avril 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône