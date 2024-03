Entrelacs – Semaine de la Petite Enfance Entrelacs Entrelacs, samedi 16 mars 2024.

Entrelacs – Semaine de la Petite Enfance Semaine de la Petite Enfance à Entrelacs 16 – 22 mars Entrelacs

Début : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T13:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T09:00:00+01:00 – 2024-03-22T11:00:00+01:00

Samedi 16 mars 2024 de 9h à 12h à la salle d’Animation d’Albens :

Cette matinée Petite Enfance vous permettra de rencontrer des professionnels de la Petite Enfance :

– Des présentations, des démonstrations et des animations agrémenteront cette matinée.

– Un forum vous permettra de découvrir des prestations liées au domaine de la petite enfance.

– Les enfants pourront pratiquer une activité physique dans un espace de motricité.

– Un espace lecture sera proposé par Sophie de la bibliothèque.

Liste des professionnels prochainement.

Lundi 18 mars 2024 au sein des crèches Choudidou à Albens et La Farandolle à St Germain :

Des ateliers et des animations en interne seront proposées tout au long de la journée aux enfants accueillis dans ces structures.

Mardi 19 mars 2024 de 8h à 10h au Relais Petite Enfance (Centre administratif René Gay) :

Des animations seront proposées aux enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles (accueil possible des parents de ces enfants).

Mardi 19 mars 2024 à 18h45 à la salle Plurivalente d’Albens :

Léa DEKKER, enseignante spécialiste des fonctions cognitives et des compétences socio émotionnelles de l’enfant et des adolescent, orthopédagogue, nous propose une conférence sur la compréhension et le respect du rythme de l’enfant et de l’adolescent à l’école et à la maison.

Mercredi 20 mars 2024 de 15h30 à 17h30 au sein de la crèche Choudidou à Albens :

Des ateliers et des animations seront proposées aux enfants et aux parents accueillis dans ces structures, mais également aux familles souhaitant découvrir la crèche.

– Ateliers autour du transvasement

– Ateliers créatifs pour les enfants de 5 à 7 ans.

– Un espace motricité pour les tous petits.

– Un coin frise et gommettes

– Un espace lecture sera proposé par Sophie de la bibliothèque

Un gouter sera proposé avec des gâteaux réalisés par les enfants du centre de loisirs et les jeunes du SEJ.

Jeudi 21 mars 2024 de 8h à 10h et de 16h à 18h au Relais Petite Enfance :

Des animations seront proposées aux enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles (accueil possible des parents de ces enfants)

Vendredi 22 mars de 9h à 11h au LAEP au Lieu d’accueil enfants parents (« L’île aux parents, salle de la Bergerie, 162 route des Darmand) :

Cette matinée porte ouverte permettra aux parents de rencontrer la responsable du LAEP pour toutes questions éventuelles.

