« ENTRELACS », EXPOSITION DE FRANÇOISE BARRÉ Mauges-sur-Loire, 6 mai 2022, Mauges-sur-Loire.

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL 1 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire

2022-05-06 09:30:00 – 2022-07-02 19:00:00

Mauges-sur-Loire 49410

Dessins, peintures, photographies sont au cœur de cette exposition. Une photographie provoque le point de départ d’un dessin et d’une peinture composant un triptyque.

« Dans la nature, j’aime regarder et réinventer ce qui m’entoure, rendre sensible une réalité au gré de mon imagination.

J’ai commencé par la photographie, trouvant dans mon sujet d’autres formes ou existences.

Puis, je dessine au crayon noir une interprétation de la photo.

Enfin, je pars vers l’abstraction à l’encre ferro-gallique et à l’aquarelle.

J’ai choisi d’exposer sous forme de triptyques, afin de valoriser l’évolution de mon travail. »

Françoise Barré

« ENTRELACS », EXPOSITION DE FRANÇOISE BARRÉ

http://librairieparchemins.blogspot.com/

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL 1 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire

