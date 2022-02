Entrelacs – Anima Théâtre maison Folie Moulins, 6 avril 2022, Lille.

Entrelacs – Anima Théâtre

maison Folie Moulins, le mercredi 6 avril à 16:00

**A partir de 2 ans** _Un fil trace un chemin, nous emmène dans la même direction._ _Un cocon nous entoure, nous change._ _Une relation se dessine._ _Entre nous. Des tas de fils_. Entrelacs explore les liens qui unissent les êtres en plaçant parents et enfants au cœur d’une sculpture textile faite de fils tendus, tricotés, brodés ou tissés. _Direction de projet : Claire Latarget_ _Interprétation : Virginie Gaillard (en alternance Claire Latarget) et Mathieu L’Haridon_ _Réalisation musique et dispositifs sonores : Mathieu L’Haridon_ _Réalisation décors : Claire Latarget, Mathieu L’Haridon et Cécile Laffrat_ _Costumes : Nina Langhammer_ **Billetterie en ligne :** [[https://billetterie-spectacles.lille.fr](https://billetterie-spectacles.lille.fr)](https://billetterie-spectacles.lille.fr) Plus d’informations : Maison Folie Moulins, 47 rue d’Arras, 59000 Lille 0320950882 **Dans le cadre du Festival Maxi’Mômes, du 30 mars au 9 avril, dans les maisons Folie Wazemmes et Moulins.**

Théâtre de Matière pour les enfants et leur famille.

maison Folie Moulins 47 rue d’Arras Lille Lille Lille-Moulins Nord



