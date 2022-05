ENTRELAC Goulien Goulien Catégories d’évènement: 29770

Goulien

ENTRELAC Goulien, 14 juillet 2022, Goulien. ENTRELAC Goulien

2022-07-14 – 2022-07-17

Goulien 29770 ENTRELAC Cap Sizun

14, 15 , 16 & 17 Juillet 2022 FESTIVAL MUSIQUE – DANSE – CONFERENCES – POESIE – VINS VIVANTS

Renseignements et programme détaillé sur https://www.facebook.com/CapEntrelac Bal du Jeudi 14 juillet à 20H du Big Band Umlaut : cour de la Maison du Vent – 29770 Goulien

Vendredi 15 juillet à 19H30 : Le Hangar à Piano, Lieu Dit Penguel – 29790 Mahalon (concerts performances)

Samedi 16 juillet à 11H30 à la librairie La Pluie d’été – 29790 Pont croix (concerts et lecture)

& à 19h30 à la Chapelle Saint Laurent, Lannourec – 29770 Goulien (concerts)

Dimanche 17 juillet de 11h à minuit : Lieu Dit Berivanel – 29770 Goulien

(concerts et performances) entrelac@protonmail.com +33 6 61 96 90 08 https://www.facebook.com/CapEntrelac ENTRELAC Cap Sizun

14, 15 , 16 & 17 Juillet 2022 FESTIVAL MUSIQUE – DANSE – CONFERENCES – POESIE – VINS VIVANTS

Renseignements et programme détaillé sur https://www.facebook.com/CapEntrelac Bal du Jeudi 14 juillet à 20H du Big Band Umlaut : cour de la Maison du Vent – 29770 Goulien

Vendredi 15 juillet à 19H30 : Le Hangar à Piano, Lieu Dit Penguel – 29790 Mahalon (concerts performances)

Samedi 16 juillet à 11H30 à la librairie La Pluie d’été – 29790 Pont croix (concerts et lecture)

& à 19h30 à la Chapelle Saint Laurent, Lannourec – 29770 Goulien (concerts)

Dimanche 17 juillet de 11h à minuit : Lieu Dit Berivanel – 29770 Goulien

(concerts et performances) Goulien

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: 29770, Goulien Autres Lieu Goulien Adresse Ville Goulien lieuville Goulien Departement 29770

Goulien Goulien 29770 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/goulien/

ENTRELAC Goulien 2022-07-14 was last modified: by ENTRELAC Goulien Goulien 14 juillet 2022 29770 Goulien

Goulien 29770