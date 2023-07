JEP 2023: Marche photographique au jardin du Luxembourg Entrée principale du Jardin du Luxembourg Paris Catégorie d’Évènement: Paris JEP 2023: Marche photographique au jardin du Luxembourg Entrée principale du Jardin du Luxembourg Paris, 16 septembre 2023, Paris. JEP 2023: Marche photographique au jardin du Luxembourg Samedi 16 septembre, 19h00 Entrée principale du Jardin du Luxembourg groupe de 8 personnes, participation libre, prévoir un appareil photo. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez marcher pour photographier les oiseaux et les connaître avec des explications sur les espèces que l’on peut voir dans ce grand jardin de Paris.

Entrée principale du Jardin du Luxembourg
Place Edmond Rostand
75006 Paris
Quartier de l'Odéon
Paris Île-de-France

Contact: gaetanhachette@gaetanhachette.fr

Catégorie d'Évènement: Paris
Age min 12
Age max 60

