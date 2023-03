Bain de forêt Entrée principale du Bois de Célie, accès via le Boulevard du clos de l’Aumône Émerainville Catégories d’Évènement: Émerainville

Bain de forêt Entrée principale du Bois de Célie, accès via le Boulevard du clos de l’Aumône, 4 juin 2023, Émerainville. Bain de forêt Dimanche 4 juin, 10h00 Entrée principale du Bois de Célie, accès via le Boulevard du clos de l’Aumône Dans le Bois de Célie. Le bain de forêt est une invitation à s’immerger dans l’atmosphère de la forêt. C’ est une rencontre avec les arbres. Les découvrir c’est nous relier à la nature. Vous êtes invités à vous détendre, à méditer, à retrouver de l’énergie, à voyager. Un vrai bain de santé.

Apporter une boisson chaude dans un thermos pour une « cérémonie du thé » à mi parcours du bain de forêt. Entrée principale du Bois de Célie, accès via le Boulevard du clos de l’Aumône Allée de Célie – 77184 Emerainville Émerainville 77184 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d’Évènement: Émerainville, Seine-et-Marne Autres Lieu Entrée principale du Bois de Célie, accès via le Boulevard du clos de l'Aumône Adresse Allée de Célie – 77184 Emerainville Ville Émerainville Departement Seine-et-Marne Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Entrée principale du Bois de Célie, accès via le Boulevard du clos de l'Aumône Émerainville

