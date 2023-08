Visite guidée « Course landaise » Entrée principale des Arènes Téthieu, 14 septembre 2023, Téthieu.

Téthieu,Landes

Dans les arènes de Dax, découvrez notre tradition taurine en compagnie de Didier Goeytes, ancien écarteur. Démonstration avec en guise de vache, un pneu et un careton (charriot)..

2023-09-14 fin : 2023-09-14 . EUR.

Entrée principale des Arènes Parc Théodore Denis

Téthieu 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



In the bullring of Dax, discover our bullfighting tradition with Didier Goeytes, former bull rider. Demonstration with a tire and a careton (cart) as a cow.

En la plaza de toros de Dax, descubra nuestra tradición taurina en compañía de Didier Goeytes, antiguo jinete de toros. Demostración con un neumático y un careton (carro) a modo de vaca.

Entdecken Sie in der Arena von Dax unsere Stiertradition in Begleitung von Didier Goeytes, einem ehemaligen Spreizer. Vorführung mit einem Reifen und einem Careton (Karren) als Kuh.

Mise à jour le 2023-08-07 par OT Grand Dax