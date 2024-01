Entrée Plat Dessert par la compagnie QUANTA Quanta Villeneuve-d’Ascq, mardi 6 février 2024.

Entrée Plat Dessert par la compagnie QUANTA Dans le décor d’un restaurant un peu spécial, la joyeuse brigade vous fait découvrir ou redécouvrir des textes qui ont fait l’histoire du théâtre et qui en font son expression contemporaine. Mardi 6 février, 10h30 Quanta 5 euros

Début : 2024-02-06T10:30:00+01:00 – 2024-02-06T11:00:00+01:00

Bonjour ! Entrez, soyez les bienvenu.e.s dans notre Restau-Mots ! Une occasion unique de redécouvrir le théâtre à travers quelques petits bouts de sa longue histoire … Une brigade de salle entre sur scène avec une cuisinière amovible,composée d’un four et de différents compartiments. Ils sont venus concocter leur spécialité Le Théâtre. Amoureux.euses des bons mots, de leurs sensations, des émotions qu’ils transmettent, notre équipe veut réveiller et émerveiller les sens de nos jeunes spectateur.rice.s qui seront invité.e.s à choisir leur spectacle en commandant une entrée parmi différents textes antiques, un plat issu de la littérature classique, un dessert composé de textes régionaux contemporains.

Conception et Mise en Scène Nicolas SERLUPPUS, avec le soutien de Damien LARNICOL, Antoine LEMAIRE et Ghazal ZATI.

Scénographie Gaëlle BRIDOUX.

Avec les acteur.rice.s permanent.e.s de QUANTA la compagnie Lucie CAZIN,Laureline GAUMET, Christopher LENGRAND, Osman MEGHERBI, Lyderic PENNINCK.

Soutiens la Région Hauts-de-France, le Département du Nord et la Ville de Villeneuve d’Ascq.

