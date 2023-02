Variations Amoureuses, théâtre en forêt et ateliers artistiques Entrée Parc Départemental de la Plage-Bleue,, 24 juin 2023, Valenton.

Forêt des Murmures est une compagnie de théâtre itinérante qui joue ses spectacles exclusivement en milieux naturels (forêts, parcs, jardins, lacs…). Notre compagnie a pour but de revaloriser les environnements naturels locaux tout en proposant une offre culturelle de qualité.

Résumé de la pièce :

C’est l’été. Camille, Perdican et Rosette se retrouvent là où il/elles ont vécu leur adolescence, où il/elles ont joué au jeu des premières amours furtives et balbutiantes, où il/elles se sont juré une amitié éternelle. Puis est venu le temps de commencer l’apprentissage de leur vie d’adultes…

Variation contemporaine autour de la pièce d’Alfred de Musset On ne badine pas avec l’amour, ce texte de Carole Thibaut raconte la valse amoureuse et la confusion des sentiments chez trois jeunes gens d’aujourd’hui tiraillés entre leurs souvenirs, leurs amours, leur orgueil et leur soif d’absolu, au moment fragile de leur existence où tout peut basculer.

Une pièce itinérante :

Notre pièce est partiellement itinérante : les spectateurs sont amenés à suivre physiquement les personnages dans leur mouvance. Le personnage de Guilhem, le musicien, leur fait office de guide.

Dans un décor vivant :

Dans notre mise en scène, il n’y a pas de chaises, de tables ou de rideaux. Les arbres, la mousse, les herbes hautes, les pierres, les fleurs et les rivières sont notre seul décor, et il est vivant. Les acteurs jouent avec ces éléments, et ils sont toujours une source de réconfort, de transcendance, ou de retour à soi.

Avec de la musique live :

La musique, entièrement réalisée en live et en acoustique, est partiellement improvisée et créée grâce à des éléments naturels de la forêt, des éléments de récupération, et des instruments réels. Guilhem, le musicien, agit comme un témoin de la valse psychologique et amoureuse des trois personnages principaux.

Durée du spectacle : 1h15

Age conseillé : à partir de 12 ans

Teaser de la pièce : https://youtu.be/C3qvDEDKG-4

A la suite du spectacle, des ateliers artistiques et de bien-être en forêt (au choix), sont proposés au public ayant assisté à la représentation. Ces ateliers (1 h) sont ouverts aussi bien aux enfants qu’aux adultes, et sont créés également pour prendre place au milieu des arbres.

– Atelier théâtre qui se déroule en quatre temps :

1. Se mettre en jambes : échauffement corporel & exercices vocaux.

2. Les bases du jeu : exercices ludiques sur la confiance en l’autre, la spontanéité, l’imagination et la palette d’émotions.

3. Le théâtre par l’improvisation : travail sur le rapport au public, le lâcher-prise et la créativité.

4. La détente : fin d’atelier en musique, puis temps de parole sur les ressentis de chacun.

– Atelier soundpainting :

Le soundpainting est une discipline d’improvisation musicale collective dirigée par un chef d’orchestre, le « peintre ». Les participants sont sa palette de couleurs. Pas besoin d’être musicien pour suivre cet atelier ! L’atelier se déroule en quatre temps :

1. Recherche d’éléments naturels présents dans la forêt pouvant servir d’instruments à percussion.

2. Apprentissage d’un petit catalogue de signes simples.

3. Création ensemble de tableaux sonores, en temps réel, dans l’espace naturel, avec tous les éléments assimilés durant l’atelier.

4. Possibilité pour ceux qui le souhaitent de prendre la place du « peintre ».

– Atelier méditation et land-art qui se déroule en quatre temps :

1. Approche des techniques de yoga et de relaxation.

2. Land-Art : création d’une œuvre éphémère collective faite d’éléments naturels

3. Prendre le temps et être au présent : méditation guidée & câlins aux arbres.

4. Temps de parole sur l’expérience vécue.

Information et inscription : https://exploreparis.com/fr/

Entrée Parc Départemental de la Plage-Bleue, 29 Avenue de la Plage-Bleue, 94460 Valenton Valenton 94460 Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T14:00:00+00:00 – 2023-06-24T16:30:00+00:00