L’arbre mon voisin Entrée Parc Départemental de la Plage-Bleue, Valenton Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Valenton

L’arbre mon voisin Entrée Parc Départemental de la Plage-Bleue,, 17 mai 2023, Valenton. L’arbre mon voisin Mercredi 17 mai, 14h30 Entrée Parc Départemental de la Plage-Bleue, Venez participer à l’atelier « l’arbre mon voisin » pour découvrir la richesse de notre patrimoine arboré, ses enjeux écologiques et les moyens de les préserver. Cet atelier vous permettra de prendre conscience de l’importance de l’arbre en ville à travers la notion des services écosystémiques, de découvrir quelques essences ainsi que de réfléchir sur les moyens d’agir pour les préserver. En se baladant dans le parc, nous allons apprécier les arbres et ses nuances de couleurs, écouter le chant des oiseaux, sentir le parfum du bois et des fleurs… L’atelier propose d’activer nos sens et de se connecter avec la nature ! A travers un jeu, vous serez invités à découvrir les parties de l’arbre, quelques curiosités botaniques et son importance pour l’écosystème. Ensuite, en utilisant l’observation ainsi qu’une pratique artistique telle que l’empreinte d’écorce, vous serez initiés à la reconnaissance des essences. L’association vous proposera également soit d’écouter un conte qui vous fera réfléchir sur les menaces des arbres et les moyens d’agir soit de faire une petite méditation appelée “bain de forêt”. Information et inscription : https://exploreparis.com/fr/ Entrée Parc Départemental de la Plage-Bleue, 29 Avenue de la Plage-Bleue, 94460 Valenton Valenton 94460 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://exploreparis.com/fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-17T14:30:00+02:00 – 2023-05-17T16:00:00+02:00

2023-05-17T14:30:00+02:00 – 2023-05-17T16:00:00+02:00 arbre atelier E-Graine Ile-de-France

Détails Catégories d’Évènement: Val-de-Marne, Valenton Autres Lieu Entrée Parc Départemental de la Plage-Bleue, Adresse 29 Avenue de la Plage-Bleue, 94460 Valenton Ville Valenton Departement Val-de-Marne Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Entrée Parc Départemental de la Plage-Bleue, Valenton

Entrée Parc Départemental de la Plage-Bleue, Valenton Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valenton/

L’arbre mon voisin Entrée Parc Départemental de la Plage-Bleue, 2023-05-17 was last modified: by L’arbre mon voisin Entrée Parc Départemental de la Plage-Bleue, Entrée Parc Départemental de la Plage-Bleue, 17 mai 2023 Entrée Parc Départemental de la Plage-Bleue Valenton

Valenton Val-de-Marne