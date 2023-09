Journées européennes du patrimoine Entrée par le vieux porche Monceaux-en-Bessin, 17 septembre 2023, Monceaux-en-Bessin.

Monceaux-en-Bessin,Calvados

La ferme manoir de Cremel est un magnifique exemple des fermes manoir du Bessin. Elle a gardé, de façon unique dans le Bessin, une architecture originelle très peu altérée au cours des siècles donnant une grande homogénéité à l’ensemble. Sa qualité architecturale a conduit à son inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques dés 1928.

Tous les bâtiments agricoles et le corps de logis sont regroupés autour d’une vaste cour rectangulaire, chaque élément ayant une vocation particulière: l’entrée, à fonction défensive, la basse cour, à fonction agricole (avec la grange, les étables, les écuries, la charreterie et le pressoir), la boulangerie, à fonction économique et la haute cour, à fonction résidentielle.

Visite du parc, de la cour, du vieux pressoir et de la grange. Pas de visite du manoir..

Entrée par le vieux porche route de Tllly

Monceaux-en-Bessin 14400 Calvados Normandie



The Cremel manor farm is a magnificent example of the manor farms of the Bessin region. Uniquely in the Bessin region, it has retained its original architecture, which has changed very little over the centuries, giving the building a highly homogenous appearance. Its architectural quality led to its inclusion on the Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques in 1928.

All the farm buildings and the main building are grouped around a vast rectangular courtyard, each element having a specific vocation: the entrance, with its defensive function; the lower courtyard, with its agricultural function (including the barn, stables, carriage house and wine press); the bakery, with its economic function; and the upper courtyard, with its residential function.

Visit the park, courtyard, old wine press and barn. No visit to the manor house.

La granja señorial de Cremel es un magnífico ejemplo de las granjas señoriales del Bessin. Única en el Bessin, ha conservado su arquitectura original, que ha cambiado muy poco a lo largo de los siglos, dando al edificio un aspecto muy homogéneo. Su calidad arquitectónica le valió la inscripción en el Inventario Complementario de Monumentos Históricos en 1928.

Todos los edificios de la granja y el edificio principal se agrupan en torno a un gran patio rectangular, cada uno de los cuales tiene una función específica: la entrada, con fines defensivos; el patio inferior, con fines agrícolas (granero, establos, cobertizo para carros y lagar); la panadería, con fines económicos; y el patio superior, con fines residenciales.

Visita del parque, el patio, el antiguo lagar y el granero. No se visita la casa solariega.

Der Herrenhof von Cremel ist ein wunderbares Beispiel für die Herrenhöfe des Bessin. Er hat auf einzigartige Weise im Bessin seine ursprüngliche Architektur bewahrt, die im Laufe der Jahrhunderte kaum verändert wurde und dem Ganzen eine große Homogenität verleiht. Aufgrund ihrer architektonischen Qualität wurde sie 1928 in das Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques aufgenommen.

Alle landwirtschaftlichen Gebäude und das Hauptgebäude sind um einen großen rechteckigen Hof gruppiert, wobei jedes Element eine besondere Funktion hat: der Eingang dient der Verteidigung, der untere Hof der Landwirtschaft (mit Scheune, Ställen, Wagenhalle und Kelter), die Bäckerei der Wirtschaft und der obere Hof der Wohnnutzung.

Besichtigung des Parks, des Hofes, der alten Kelter und der Scheune. Keine Besichtigung des Herrenhauses.

